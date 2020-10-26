В Узбекистане впервые опубликовали фотографии вскрытия могилы Амира Темура

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане впервые опубликованы уникальные фотографии вскрытия могилы Амира Темура. Фотографии опубликованы со стороны Узархива, передает upl.uz.

Фотографии были сделаны в 1941 году во время экспедиции, которой руководил Ташмухаммад Кори-Ниязи и антрополог Михаил Герасимов. Уникальные фотографии хранятся в Самаркандской области в государственном архиве.

Вскрытие могилы Амира Темура было совершено 20 июня 1941 года. В июне того же года было принято решение правительства СССР о вскрытии могилы Тимура и его родственников. Официальным поводом послужил юбилей узбекского поэта Алишера Навои. В состав экспедиции вошли заместитель председателя Совета Народных Комиссаров УзССР, а также историк и знаток древних языков профессор Т. Н. Кара-Ниязов, писатель С.Айни, ученый-востоковед А. А. Семенов, скульптор-антрополог М. М. Герасимов и археолог М. Е. Массон. В качестве членов экспедиции присутствовали археологи В. А. Шишкин и Яхья Гулямов, литературовед Хади Зарипов, писатель М. И. Шевердин, антрополог Л. В. Ошанин. Снимать процесс вскрытия могил доверили молодому кинооператору М. Каюмову.