[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российский блогер сжег свой Mercedes за 13 млн рублей и заснял это на видео

CentralAsia (CA) -  Российский блогер Михаил Литвин сжег свой Mercedes GT63s за 13 миллионов рублей. Видео с поджогом он опубликовал на своем YouTube-канале.

Блогер приехал на Акуле (именно так он называл машину) в поле, облил горючей жидкостью и поджег. А потом уехал на «Запорожце», который толкали его друзья.

Как пишет «Медуза», Литвин купил Mercedes еще в мае 2019 года. Год спустя машина заглохла посреди дороги. Ее починили в дилерском центре, но вскоре проблема возникла вновь — и так несколько раз. К тому же, по утверждениям Литвина, специалисты дилерского центра установили в автомобиль неоригинальные запчасти.

При этом на другом, неофициальном, сервисе причину неполадок якобы обнаружили за два часа, утверждает блогер.

В итоге Литвин объявил бойкот Mercedes, пообещав больше не покупать их машины.

За два дня данный ролик посмотрели около 8,5 миллиона раз. Это больше, чем почти у всех видео Литвина.

print
  • В Туркменистане могут ввести полный локдаун с 1 ноября - СМИ
  • В Узбекистане в каждом регионе создадут по одному частному университету
  • Ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса у некоторых людей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com