Узбекистан и Таджикистан договорились возобновить авиасообщение

CentralAsia (UZ) - Власти Таджикистана и Узбекистана пришли к соглашению о возобновлении пассажирского авиасообщения между столицами двух стран. Об этом сообщило Министерство транспорта Узбекистана.

Авиасообщение будет возобновлено 28 октября выполнением рейса Ташкент-Душанбе-Ташкент, сообщили в ведомстве. Однако некоторые СМИ со ссылкой на свои источники называют другую дату – 2 ноября.

Согласно предварительному расписанию, полеты из Ташкента в Душанбе будут осуществляться по средам, один раз в неделю. В обратном направлении полеты будут совершаться по четвергам.

Авиасообщение между столицами соседних стран было приостановлено 16 марта текущего года на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, недавно были возобновлены регулярные рейсы между Таджикистаном и Турцией. С 21 июля совершаются полеты по маршруту Душанбе — Дубай — Душанбе. Рейсы между столицами Таджикистана и Объединённых Арабских Эмиратов выполнятся один раз в неделю авиакомпаниями «Fly Dubai» и «Сомон Эйр».

В настоящее время власти Таджикистана ведут переговоры с Россией и КНР о возобновлении регулярных авиарейсов. В Таджикистане с нетерпением ждут восстановления авиасообщения с Россией, где на заработках находятся сотни тысяч таджикских мигрантов.

Последние месяцы совершались чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из российских городов. Из Таджикистана также были организованы чартерные рейсы в города России, но на борт попадали только граждане РФ, лица, имеющие ВНЖ в России, участники Государственной программы по переселению соотечественников, а также супруги, родители и дети россиян.

В начале октября Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что лайнеры авиакомпания «Сомон Эйр» совершат до 1 ноября более ста дополнительных чартерных рейса из России в Таджикистан. Рейсы выполняются в рамках поэтапного возвращения таджикских граждан на родину.