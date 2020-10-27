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  27 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,8 тысяч

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки 62 человека с коронавирусом выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 10 819 человек, из них выздоровел 9951 пациент, скончался 81 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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