В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 10,8 тысяч

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки 62 человека с коронавирусом выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных в Таджикистане достигло 10 819 человек, из них выздоровел 9951 пациент, скончался 81 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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