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  27 октября 2020
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На утро 27 октября в Казахстане выявили 142 новых случая коронавируса. Всего — 110 684

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 27 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 30;

- город Нур-Султан - 20;

- Павлодарская область - 14;

- Акмолинская область - 12;

- Северо-Казахстанская область - 11;

- город Алматы - 10;

- Карагандинская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 9;

- Костанайская область - 7;

- Алматинская область - 5;

- Атырауская область - 5;

- Жамбылская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- город Шымкент - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 110 684 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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