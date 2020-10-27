На утро 27 октября в Казахстане выявили 142 новых случая коронавируса. Всего — 110 684

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 27 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 30;
- город Нур-Султан - 20;
- Павлодарская область - 14;
- Акмолинская область - 12;
- Северо-Казахстанская область - 11;
- город Алматы - 10;
- Карагандинская область - 10;
- Западно-Казахстанская область - 9;
- Костанайская область - 7;
- Алматинская область - 5;
- Атырауская область - 5;
- Жамбылская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 110 684 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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