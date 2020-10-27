Видео, фото — Как прошел первый день «общенациональной забастовки» в Беларуси

Минск, 26 октября // Tut.By

CentralAsia (CA) - Вчера, 26 октября в Беларуси истек срок «народного ультиматума», выдвинутого Светланой Тихановской властям страны. В понедельник в стране началась «общенациональная забастовка», к которой присоединились десятки частных компаний и некоторые заводы.

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Однако власти страны утверждают, что все предприятия работают в штатном режиме. Масштабный марш протеста в центре Минска устроили студенты и пенсионеры.

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Как пишет портал Tut.By, с раннего утра протестующие в Минске выстраивались в цепи солидарности и блокировали отдельные участки дорог.

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Цепи солидарности на протяжении дня возникали в разных точках города — у офисных зданий и в жилых районах: приезжали силовики, протестующие разбегались, кого-то задерживали, но через некоторое время люди собирались снова. Днем в цепь вдоль кольцевой у Парка высоких технологий выстроилось около тысячи человек. Их разгоняли с помощью спецсредств (были слышны хлопки, вероятно, использовались светошумовые гранаты). Потом цепь собралась снова: в ней было уже около трехсот человек, передает портал.

Утром у многих крупных предприятий дежурили силовики, а на некоторых они находились и на самой территории.





На «Гродно Азоте» в 7:00 утра около проходной предприятия собралось примерно 100 человек. Некоторые отказывались идти на работу. Приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. Людей стали задерживать. Позже гродненская милиция сообщила, что в РОВД Октябрьского района Гродно были доставлены больше 30 человек.

На акции протеста вышли работники МТЗ, МЗКТ, «Атланта», «Белкоммунмаша», Минского электротехнического завода, Стройтреста № 4 и некоторых других предприятий.

Сообщается, что протестовали и сотрудники мобильных операторов.



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Также утром студенты собрались в зданиях вузов, а затем вышли на улицы. К началу первой пары в сидячей забастовке в главном корпусе БГУ участвовало около ста студентов.

Студенты БНТУ и БГУИР вышли из своих университетов еще утром. Их разгоняли силовики, но студенты собирались снова. Бастовали студенты и в других городах, например, в Витебске и Бресте.

Около двух часов дня студенты вышли на площадь Независимости, где объединились с протестующими пенсионерами, и вместе с ними маршем прошли до площади Якуба Коласа. Протестующих сопровождала техника с силовиками.

Вечером протесты продолжались как в центре Минска, так и в спальных районах. Люди снова пытались собраться на площади Независимости, но по ее периметру выставили заграждение.

Колонна протестующих прошла по проспекту Независимости от одноименной площади, но в районе Октябрьской ее разогнали, некоторых задержали.

Задержания протестующих начались еще утром и не прекращались до вечера. Днем задерживали протестующих у Парка высоких технологий. Задерживали студентов и участников вечерних акций протеста. Вечером 26 октября правозащитники сообщили о почти 350 задержанных.