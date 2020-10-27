[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 91 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 766 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 188;

- Нур-Султан - 13 723;

- Атырауская область - 11 034;

- Карагандинская область - 10 027;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6800;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4813;

- Северо-Казахстанская область - 4125;

- Жамбылская область - 4078;

- Павлодарская область - 3965;

- Акмолинская область - 3352;

- Туркестанская область - 3347;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3226;

- Костанайская область - 3174;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Жительница Туркменистана грозила сжечь себя и детей из-за невозможности прописаться
  • В США на президентских выборах досрочно проголосовали более 59 млн человек
  • Россия вывезла 169 граждан из Туркменистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com