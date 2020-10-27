За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 91 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 766 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 188;
- Нур-Султан - 13 723;
- Атырауская область - 11 034;
- Карагандинская область - 10 027;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6800;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4813;
- Северо-Казахстанская область - 4125;
- Жамбылская область - 4078;
- Павлодарская область - 3965;
- Акмолинская область - 3352;
- Туркестанская область - 3347;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3226;
- Костанайская область - 3174;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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