За сутки в Узбекистане выявлено 279 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - 26 октября в Узбекистане выявлено 279 случаев заболевания коронавирусом.

За день в стране скончались от коронавируса 3 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 552. В настоящее время из выявленных с начала пандемии 65 667 пациентов выздоровели 62 876 человек. Показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процента.

К данному часу в медучреждениях страны проходят лечение 2 239 пациентов. Из них 276 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Состояние 75 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.