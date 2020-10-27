В США утвердили судью Верховного суда

Судья Верховного суда Кларенс Томас (справа) принял у Барретт присягу в присутствии президента Трампа // EPA

CentralAsia (CA) - Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Как сообщает ВВС, это назначение считается важной политической победой Дональда Трампа. Республиканцы, обладающие большинством в сенате, преодолели единодушную оппозицию демократов, голосовавших против.



С ее назначением в обозримом будущем Верховному суду США обеспечено значительное большинство консервативных судей (6:3).



Идеологический баланс мнений в Верховном суде, состоящем из 9 пожизненно избираемых людей, играет решающую роль при принятии наиболее важных законодательных решений в США.



Только одна представительница республиканцев, сенатор Сьюзен Коллинз проголосовала против ставленницы президента.



Эми Барретт приняла присягу в качестве судьи Верховного суда США, церемония прошла вечером в понедельник на Южной лужайке Белого дома.



Барретт — третья судья Верховного суда, назначенная президентом-республиканцем после Нила Горсача в 2017-м и Бретта Кавано в 2018 году. Она займет вакансию, освободившуюся после смерти в сентябре судьи Рут Гинсбург, придерживавшейся либеральных взглядов.



Демократы в течение нескольких недель пытались доказать, что нового судью должен выдвигать президент, победивший выборах 3 ноября.



Вскоре после голосования в сенате лидер демократов Чак Шумер заявил, что его партия не прекратит борьбу .



Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что республиканцы пренебрегли волей американского народа, утвердив, по ее мнению, нелегитимным образом кандидатуру Барретт.



Голос Барретт поможет сформировать в суде еще более убедительно консервативное большинство, которое может влиять на жизнь в США десятилетиями.



Особенно сильно отразится на решении споров по таким вопросам, как право на аборт и судьба закона о доступном медицинском обслуживании, принятого еще при Бараке Обаме.



Юридические заключения и замечания Барретт об абортах и однополых браках принесли ей популярность среди религиозных граждан правых взглядов, но вызвали резкое неприятие со стороны либералов. Сама же она, будучи набожной католичкой, настаивает, что ее религиозные убеждения не влияют на ее работу.

