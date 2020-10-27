В Душанбе сотрудник аэропорта совершил самоубийство из-за задержки зарплаты

CentralAsia (TJ) - Сотрудник службы безопасности Международного аэропорта Душанбе (МАД) совершил самоубийство в знак протеста против задержки зарплаты. Трагедия произошла 26 октября во второй половине дня в здании аэропорта.

Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило информацию о самоубийстве 38-летнего Шерафгана Ходжакулова, сотрудника службы безопасности Международного аэропорта Душанбе. Начато расследование.

Джамшед Давлатов, дядя Шерафгана Ходжакулова в беседе с Радио Озоди сообщил, что его племянник совершил суицид в знак протеста против 9-месячной невыплаты заработной платы. «Прежде чем совершить роковой шаг, он отправил мне такое смс-сообщение: «Заберите мое тело из аэропорта».

По словам Давлатова, племянник снимал квартиру. «Сегодня хозяин квартиры выставил его на улицу из-за неуплаты арендной платы», добавил наш собеседник.

Умед Ходжакулов, брат совершившего самоубийство сотрудника аэропорта, подтвердил эту информацию и добавил, что Шерафган задолжал 14 тыс. сомони (около 1400 долларов) за аренду жилья. «Шерафган после завершения срока службы в армии устроился на работу в службе безопасности аэропорта. Несмотря на неоднократные обращения, руководство отказывало ему в выплате зарплаты», сказал Умед Ходжакулов.

Осведомленный источник рассказал Радио Озоди, что Шерафган Ходжакулов выстрелил себе в сердце после того, как ему в очередной раз отказали в выплате зарплаты за последние девять месяцев.

Вечером 26 октября тело Шерафгана Ходжакулова было доставлено из больницу скорой помощи в столичный Медгородок. Ожидается, что похороны пройдут во вторник.

Напомним, ряд сотрудников МАД летом жаловались на задержку с выплатой заработной платы с марта этого года. Тогда в администрации аэропорта заявили, что с прекращением авиасообщения с другими странами в марте все сотрудники аэропорта, а также работники авиакомпаний «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» отправлены в отпуск без содержания. Однако, по словам родных Шерафгана Ходжакулова, он - сотрудник службы безопасности все это время находился на работе.

В различных структурах МАД работают около 1500 человек.

Тем временем, некоторые пользователи соцсетей задаются вопросом: как руководство аэропорта не может выдать зарплату работникам, если ежедневно совершаются пять чартерных рейсов из России в Таджикистан. Реакция руководство Международного аэропорта Душанбе на происшествие до сих пор неизвестна.

Кодекс о труде Республики Таджикистан предусматривает наказание за несвоевременную выплату заработной платы.

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