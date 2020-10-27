Уровень износа электростанций Узбекистана составляет более 50 процентов, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Уровень морального износа электростанций в Узбекистане в настоящее время составляет более 50%. Кроме того, расход топлива на старых мощностях в 2 раза выше, чем на новых парогазовых установках.

Об этом было объявлено 26 октября на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, на котором обсуждались приоритетные задачи трансформации электроэнергетических предприятий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече отмечена необходимость продолжения модернизации электроснабжения, но не за счет государственных гарантий, а за счет привлечения частного капитала.

Было отмечено, что АО «Национальные электрические сети Узбекистана», «Региональные электрические сети», «Тепловые электрические станции» и «Узбекгидроэнерго» должны перейти на систему подготовки финансовой отчетности в соответствии с мировыми стандартами.

На заседании подчёркивалось, что это станет важным фактором получения международного кредитного рейтинга, выпуска еврооблигаций в будущем. Исходя из этих целей, ответственным лицам поручено разработать трехлетнюю финансовую модель и бизнес-планы упомянутых четырех компаний.

Даны указания по привлечению иностранных специалистов в правления и наблюдательные советы предприятий для содействия процессу трансформации.

"В настоящее время из-за отсутствия правил деятельности оптового рынка электроэнергии с инвесторами заключаются долгосрочные соглашения о закупке энергии по фиксированным ценам. В будущем такой подход может привести к ограничению конкуренции. В этой связи было подчеркнуто, что необходимо разработать документ, определяющий этапы и правила перехода к конкурентному рынку электроэнергии", - отмечено в сообщении пресс-службы.

На заседании даны поручения по широкому внедрению передовых технологий в отрасль, осуществлению «цифровой трансформации».

С приближением зимы в Узбекистане ежегодно возникают проблемы с электроснабжением, что становится основной темой жалоб населения, особенно в сельской местности.