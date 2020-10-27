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  27 октября 2020
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В Андижанской области женщина-хоким оскорбила фермеров и получила предупреждение

CentralAsia (UZ) -  Администрация Андижанской области вынесла предупреждение хокиму Бустанского района Садбархон Мамитовой за оскорбление фермеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Отмечается, что хокимият изучил аудиозапись, которая была распространена в социальных сетях с голосом главы Бустанского района, и действительно оказалось, что он принадлежит Мамитовой.

В этой аудиозаписи глава Бустонского района потребовала от фермеров сдать план по сое и оскорбила их, назвав «мараз, ифлос» («негодяй, подлец»). Комментируя случившееся местным журналистам, С. Мамитова попыталась объяснить ситуацию тем, что заразилась коронавирусом, была госпитализирована на две недели, находилась в состоянии стресса после болезни и сказала, что сожалеет о содеянном.

Администрация Андижанской области заявила, что действия фермеров, которые медленно выращивали и собирали сою в Бустонском районе и равнодушно относились к своим обязанностям, вызвали недовольство со стороны главы района. Однако из-за распространённых в настоящее время аудиозаписей с оскорблениями Мамитова получила «предупреждение» от администрации области.

Садбархон Мамитова была назначена хокимом Бустанского района в марте текущего года.

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