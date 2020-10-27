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  27 октября 2020
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В Монголии выявили 12 новых случаев COVID-19. Всего — 340

CentralAsia (MNG) -  За последние 4 дня в Монголии было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Минздрав, с 23 по 26 октября было проведено 1603 теста.

К 12 выявленным случаям COVID-19 относятся:

- 14-летний мальчик, прибывший чартерным рейсом из Франкфурта 24 октября.

- Двое российских водителей грузовых автомобилей, которые пприбыли в Монголию через пограничный пункт Алтанбулаг в аймаке Селенге 23 и 24 октября.

- У восьми человек, прибывших 22 октября через КПП Алтанбулаг, также выявлен коронавирус.

- И один человек с положительным результатом 26 октября.

В результате общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии достигло 340, все они случаи — завозные или выявлены у людей, прибывших из-за границы и помещенных в обязательную изоляцию.

Коронавирус в Монголии
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