ГЧК Монголии предлагает продлить пограничные ограничения из-за COVID-19 до 31 декабря

CentralAsia (MNG) - 26 октября Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) Монголии собралась, чтобы решить, следует ли продлевать повышенную готовность в условиях пандемии COVID-19.

На встрече было принято решение продлить срок действия ограничения, наложенного на всех пассажиров, включая граждан Монголии, на передвижение через все автомобильные, воздушные и железнодорожные пункты пропуска через границу до конца этого года.

Более того, режим «повышенной готовности» будет действовать до 31 декабря 2020 года, чтобы предотвратить распространение COVID-19, как было решено ГЧК.

Ожидается, что кабинет министров обсудит и одобрит вчерашнее решение Государственной чрезвычайной комиссии в среду, 28 октября.

В качестве меры по предотвращению вспышки COVID-19 Монголия с начала февраля этого года начала постепенно закрывать свои границы для всех пассажиров, включая собственных граждан. Все люди, возвращающиеся из-за границы либо на организованных правительством чартерных рейсах, либо через контрольно-пропускные пункты в организованном порядке, помещаются в обязательную 21-дневную изоляцию в назначенных правительством учреждениях.

Благодаря этим мерам все 340 случаев COVID-19, подтвержденных в Монголии, являются завозными, и локальной передачи вируса не обнаружено.

Внутренние общественные мероприятия, мероприятия и предприятия, а также образовательные учреждения всех уровней получили возможность вернуться к нормальной работе после того, как 14 сентября были сняты различные уровни ограничений.

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