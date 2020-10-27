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  27 октября 2020
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Глава ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на все большее распространение COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что на минувшей неделе было зарегистрировано самое большое число заразившихся коронавирусом за все время пандемии, когда количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире за неделю превысило 2,4 миллиона.

«Работа из дома, удаленное обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьей или присутствовать при оплакивании любимых — это тяжело, и усталость от COVID-19 является реальной. Однако мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться», - сказал Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

Глава ВОЗ назвал лучшим средством борьбы меры предосторожности, направленные на снижение риска заболевания. Он заявил, что никто больше не хочет локдаунов. Однако для того, чтобы их избежать надо взять на себя часть общей задачи по предотвращению распространения инфекции. Он отметил, что «не следует ждать волшебных решений» в связи с нынешней вспышкой COVID-19.

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