Университеты и колледжи со следующего года переедут в сельские аймаки, - Минобразования Монголии

CentralAsia (MNG) - 26 октября Министерство образования и науки организовало брифинг для прессы, чтобы сообщить последнюю информацию о мерах, принимаемых в секторе образования.

Заместитель министра образования и науки Г.Ганбаяр сказал, что перенос университетов и колледжей города Улан-Батор в сельские районы, который был давней темой обсуждения в последнее десятилетие, будет осуществлен со следующего года.

«В ближайшее время Кабмин будет обсуждать вопрос строительства университетских городков в аймаках Ховд, Дорнод, Орхон, Дархан-Уул и Дорноговь. В частности, будут разработаны технико-экономические обоснования по перемещению Монгольского университета естественных наук в аймак Дархан-Уул, Монгольского университета науки и технологий в город Эрдэнэт в аймаке Орхон, который будет размещен Горнодобывающей корпорацией Эрдэнэт в городе Эрдэнэт, университетами, занимающимися образование, здравоохранение и социальная сфера - в аймаки Ховд и Дорнод, а горнодобывающие университеты и колледжи - в аймак Дорноговь и другие аймаки региона Гоби. Считается, что Государственный университет Монголии не является необходимым в перемещении из его местоположения в столице», сообщил замминистра.

Правительство также считает, что перемещение университетов в район Багануур возле города Улан-Батор, как говорилось ранее, потребует дорогостоящего развития, поскольку в 2013 году было подсчитано, что для создания инфраструктуры университетского городка в 2013 году потребуется 11 трлн тугриков. Как сообщил замминистра образования, запущена цифровая платформа образовательной информации ESIS. Через систему ESIS, ее веб-сайт /www.esis.edu.mn/ и мобильное приложение родители могут получать информацию об успеваемости, оценках и посещаемости своих детей, а пользователи могут получать копии своих сертификатов об образовании.

Системы цифровых технологий для управления образованием и обучения внедряются в 90 средних школах и детских садах по всей стране в сотрудничестве с 8 частными компаниями в области информационных технологий, такими как MEXIM Consulting, ECM, ICT, MEGSIM, Amjilt.com, Grand IT, A Plus, Gerege Systems и TomYo Edtech.

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