Чартерный рейс авиакомпании «Хунну эйр» из Будапешта доставил домой 90 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии, самолет частной авиакомпании «Хунну Эйр» по маршруту Будапешт — Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа с 90 пассажирами на борту.

Среди пассажиров 3 семьи с маленькими детьми, 2 беременные женщины, 8 студентов, 44 человека с финансовыми проблемами и 33 человека с другими уважительными причинами.

Вернувшиеся будут помещены в обязательную изоляцию в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, санатории «Онцгой Жаргалант» Национального агентства по чрезвычайным ситуациям и гостинице «Эрхэс», сообщили в оперативном штабе ГЧК.

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