Монголия рассматривает возможность отмены празднования Нового года

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия Монголии решила продлить состояние повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям до 31 декабря 2020 года, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, комиссия обсудила предложение, представленное представителями здравоохранения, об отмене празднования Нового года, чтобы обеспечить соблюдение карантинных мер. По словам вице-премьера Я.Содбаатара, окончательное решение об отмене празднования Нового года еще не принято.

Правительство Монголии возобновило работу многих предприятий с 1 августа, чтобы поддержать экономику. Монголия была одной из стран, которые быстро приняли меры для предотвращения заражения коронавирусом, закрыв свои границы и приостановив все полеты в начале февраля.

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