[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США готовятся к беспорядкам на фоне президентских выборов, - СМИ
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что в частности подготовку ведут офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.

Команды могут быть привлечены, чтобы помочь с охраной федеральных зданий, уточнил чиновник иммиграционной и таможенной полиции, источник телеканала.

Президентские выборы в США пройдут на следующей неделе, 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

print
  • В Андижанской области женщина-хоким оскорбила фермеров и получила предупреждение
  • В Туркменистане могут ввести полный локдаун с 1 ноября - СМИ
  • Глава ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com