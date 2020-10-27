В США готовятся к беспорядкам на фоне президентских выборов, - СМИ

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CentralAsia (CA) - Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов, сообщает телеканал CNN.



Сообщается, что в частности подготовку ведут офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции.



Команды могут быть привлечены, чтобы помочь с охраной федеральных зданий, уточнил чиновник иммиграционной и таможенной полиции, источник телеканала.



Президентские выборы в США пройдут на следующей неделе, 3 ноября. На пост президента претендуют действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

