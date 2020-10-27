В NASA подтвердили наличие воды на Луне

CentralAsia (CA) - Американские ученые сообщают, что им удалось точно идентифицировать молекулярную воду на поверхности Луны.



Как сообщает РИА Новости, ранее спектральные исследования уже обнаруживали на поверхности Луны, особенно вблизи ее южного полюса, признаки гидратации. Однако детальность не позволяла отличить свободную воду от гидроксильной группы, связанной в минералах.

Новые данные, полученные с помощью спектрометра стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, установленного на борту летящего в стратосфере самолета, позволяют говорить о явном наличии спектральной сигнатуры H2O, которая нехарактерна для других гидроксильных соединений, сообщили в НАСА.



Ученые проекта SOFIA обнаружили, что вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.



Летом 2019 года американские ученые нашли доказательства того, что на поверхности Луны находится большее количество воды в виде льда, чем считалось ранее. По мнению астрономов, вода может содержаться во льдах, которые накапливаются в кратерах.