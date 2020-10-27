Боевик из Узбекистана собирался забросать коктейлями Молотова протестующих в Хабаровске

CentralAsia (UZ) - Правоохранительные органы России задержали протурецкого боевика из Узбекистана, который хотел устроить теракт в Хабаровске и сжечь митингующих. Об этом сообщил Telegram-канал проекта WarGonzo.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана, который входил в террористическую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам", контролируемую турецкими спецслужбами. Мужчина должен был забросать протестующих "коктейлями Молотова" во время очередного митинга.

"Если бы провокация турецких спецслужб состоялась, политические последствия могли бы быть более чем драматическими. Кто-то активно пытается включиться не только во внешнюю, но и во внутреннюю российскую повестку", - пишет Telegram-канал.

В Хабаровске уже несколько месяцев не прекращаются акции протеста, связанные с арестом бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Следствие полагает, что чиновник может быть причастен к заказному убийству и покушению на убийство.