Самый крупный аферист в Монголии приговорен к восьми годам тюрьмы

CentralAsia (MNG) - Ш. Батхуу, бывший директор группы «Жаст», был приговорен 22 октября к восьми годам тюремного заключения и был приговорен к выплате 140 миллиардов тугриков ($ 50 млн) в качестве компенсации правительству после многих лет расследования и судебных задержек. Однако окружной суд Хан-Уула отклонил обвинения против пяти других лиц, фигурирующих в печально известном деле Южноафриканского банка Standard.

Еще в 2013 году антикоррупционное агентство Монголии начало расследование в отношении Ш.Батхуу в связи с тем, что он предложил Erdenet Mining Corporation в качестве залога для займов на сумму 110 миллионов долларов, полученных от Южноафриканского Standard Bank.

Дело стало широко освещаться после того, как Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу Южноафриканского банка Standard. По словам заместителя премьер-министра У. Энхтувшина, правительство Монголии выплатило Standard Bank 40 миллионов долларов из Чрезвычайного фонда Государственной чрезвычайной комиссии.

Ш.Батхуу заодно с должностными лицами предприятия Эрдэнэт сфальсифицировал некоторые документы Договора, заключённого с Южно-Африканским Standard Bank и мошенническим путём они получили кредит на общую сумму в 160 100 000 00 долларов и использовали эти деньги в личных целях и на проведение деятельности компаний, к которым они имеют отношение.

При оформлении кредита Ш.Батхуу заложил 51 процент акций предприятия «Эрдэнэт». Крупная сумма была выдана банком компании «Жаст», в 2009 году под залог ГОК «Эрдэнэт» и УБЖД и под гарантию Госкомимущества.

К сожалению, группа компаний «Жаст» в 2013 году была объявлена банкротом и принадлежащий ей банк «Хадгаламж» был распущен по решению Центрального банка. Вскоре после этого за Ш.Батхүү взялись правоохранительные органы, так как в конце 2013 года южноафриканский банк начал требовать свои деньги с правительства Монголии.

Сначала Ш.Батхүү утверждал, что он взял кредит, подделав документы от имени госкомпаний. Директор ГОК «Эрдэнэт» Ч.Ганзориг, директор УБЖД Т.Очирхуу и председатель Госкомимущества Д.Сугар также утверждали, что не выдавали никаких гарантий.

Правоохранительные органы Монголии возбудили уголовное дело в отношении Ш.Батхүү, обвинив его в подделке документов. Но банк Standard Bank подал иск в международный Арбитражный суд на правительство Монголии.

После соответствующих проверок и экспертиз, международный Арбитражный суд вынес заключение о том, что Ш.Батхуу не подделывал документы и гарантии, выданные ему госкомпаниями Монголии, являются подлинными. В конце июня 2018 года директора группы “Жаст” Ш.Батхуу по истечении трёх месяцев отпустили под залог из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Вследствие двух решений Лондонского Арбитража по исковому заявлению Standard Bank в отношении предприятия «Эрдэнэт» от 20 сентября 2016 года и 22 мая 2017 года предприятие «Эрдэнэт» обязали выплатить истцу 92.685.803.16 долларов. Такое арбитражное решение повлекло за собой большие потери для предприятия.

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