В Узбекистане мужчина, которого не взяли на работу в отдел инфорбезопасности, взломал сайт работодателя

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане молодой человек, которого не взяли на работу взломал сайт Национальной ассоциации электронных СМИ.

На официальный сайт Национальной ассоциации электронных СМИ была совершена хакерская атака, сообщили местные СМИ. Как сообщается мужчина, которого не взяли на работу в отдел информационной безопасности, взломал сайт. Взломщик оставил сообщение на главой странице сайта.

"Сайт был проверен человеком, которого не взяли на работу в отдел информационной безопасности", — написал взломщик.

Хакер подписал сообщение, как "yaxshi amaki" (хороший дядя — прим.ред).

Также несостоявшийся сотрудник информбезопасности опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram объяснение, что главной своей целью видит оповещение об ошибках и слабых местах в информационных системах.

Он выразил надежду, что сотрудники информационной безопасности ассоциации станут более ответственно относиться к безопасности сайта. «Это лучше, чем кто-то с плохими намерениями взломает сайт и сольет информацию», — отметил взломщик.