[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане мужчина, которого не взяли на работу в отдел инфорбезопасности, взломал сайт работодателя

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане молодой человек, которого не взяли на работу взломал сайт Национальной ассоциации электронных СМИ.

На официальный сайт Национальной ассоциации электронных СМИ была совершена хакерская атака, сообщили местные СМИ. Как сообщается мужчина, которого не взяли на работу в отдел информационной безопасности, взломал сайт. Взломщик оставил сообщение на главой странице сайта.

"Сайт был проверен человеком, которого не взяли на работу в отдел информационной безопасности", — написал взломщик.

Хакер подписал сообщение, как "yaxshi amaki" (хороший дядя — прим.ред).

Также несостоявшийся сотрудник информбезопасности опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram объяснение, что главной своей целью видит оповещение об ошибках и слабых местах в информационных системах.

Он выразил надежду, что сотрудники информационной безопасности ассоциации станут более ответственно относиться к безопасности сайта. «Это лучше, чем кто-то с плохими намерениями взломает сайт и сольет информацию», — отметил взломщик.

print
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 65 765
  • Пользователи соцсетей заявили, что Меланию Трамп иногда заменяют двойники. Фото
  • Фото — Как будет выглядеть новый Заяц из перезапуска «Ну, погоди!»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com