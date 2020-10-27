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  27 октября 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 65 765

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 27 октября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 65 765 (+98).

По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 11 областях республики.

К этому часу в стране скончались еще два пациента с коронавирусом.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 62 876, показатель выздоровления составляет 95%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 335 пациентов.

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