Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 65 765

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 27 октября количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 65 765 (+98).

По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 11 областях республики.

К этому часу в стране скончались еще два пациента с коронавирусом.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 62 876, показатель выздоровления составляет 95%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 335 пациентов.