Реджеп Эрдоган возглавил список самых влиятельных мусульман мира этого года

CentralAsia (CA) - Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных мусульман мира. Исследование публикуется ежегодно с 2009 года.



В этом году список возглавил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За ним следуют Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз и Аятолла Сайид Али Хаменеи - высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время.



В первую пятерку вошли также Король Иордании с 1999 года Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими и Шайх Мухаммад Таки Усмани, который является одним из ведущих исламских ученых.



В ТОП-50 находятся также премьер-министр Пакистана Имран Хан (на 15-ом месте), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (на 23-ом месте), египетский футболист английского клуба «Ливерпуль» Мухаммед Салах (на 42-ом месте).



В список последующих 450 персон года включены президент Азербайджана Илхам Алиев, Туркменистана — Гурбангулы Бердымухамедов, Чечни — Рамзан Кадыров, муфтий Узбекистана Усман Алимов, а также действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.



Как сообщает Asia-Plus, в рейтинг The Muslim 500-2021 шестой раз подряд вошли президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода. Они также находятся в списке 450 персон года, которые следуют за ТОП-50.