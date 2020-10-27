Членство Монголии в Азиатско-Тихоокеанском торговом соглашении окажет содействие китайско-монгольской торговле

CentralAsia (MNG) - Присоединение Монголии к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению окажет содействие китайско-монгольской торговле.

Китай и Монголия ожидают снижения тарифов в двусторонней торговле после недавнего присоединения Монголии к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению (АТТС), сообщило в понедельник Министерство коммерции Китая.

Как сообщается на сайте ведоомства, с 1 января 2021 года Монголия снизит таможенные пошлины на 366 категорий товаров, включая продукты аквакультуры, овощи, фрукты, древесину и химическую продукцию. В отношении Монголии также будет проводиться льготная таможенная политика.

Минкоммерции отмечает, что присоединение Монголии к АТТС станет стимулом к дальнейшей интеграции развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, послужит углублению китайско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, либерализации и упрощению двусторонней торговли.

На данный момент страны-участницы АТТС провели четыре раунда снижения таможенных пошлин. Четвертое снижение вступило в силу 1 июля 2018 года.

Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение (АТТС), ранее известное как Бангкокское соглашение и переименованное 2 ноября 2005 года, было подписано в 1975 году. Это старейшее преференциальное торговое соглашение между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Семь государств-участников - Бангладеш, Китай, Индия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Монголия, Республика Корея и Шри-Ланка - являются сторонами АТТС.

Пакт АТТС охватывает рынок для 2921,2 миллиона человек, а размер этого большого рынка составляет 14615,86 миллиарда долларов США в пересчете на валовой внутренний продукт (ВВП) в финансовом году (FY) 2015-2016.

Ключевая цель AТТС — ускорить экономическое развитие семи государств-участников, которые выбрали меры по либерализации торговли и инвестиций, которые будут способствовать внутрирегиональной торговле и укреплению экономики за счет охвата товарных товаров и услуг, синхронизированного инвестиционного режима и свободного потока передачи технологий, что делает все Страны-участницы окажутся в столь же благоприятном положении. Его цель — способствовать экономическому развитию и сотрудничеству посредством принятия мер по либерализации торговли. AТТС открыта для всех членов Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, которая выполняет функции секретариата AТТС.

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