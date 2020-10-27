Монголия заменила Австралию в качестве ведущего поставщика коксующегося угля в Китай

CentralAsia (MNG) - В сентябре Монголия отгрузила на китайский рынок вдвое больше металлургического угля, чем Австралия, что подтвердило ее позицию ключевого поставщика сталеплавильного сырья в Китай, передает Fast Markets.

В сентябре Монголия отправила в Китай 3,89 миллиона тонн коксующегося угля, а Австралия — 1,98 миллиона тонн. В августе Китай импортировал 3,07 миллиона тонн коксующегося угля из Монголии и 3,02 миллиона тонн из Австралии.

Источник покупателя из Китая сообщил, что импорт из Монголии в октябре будет оставаться значительным, особенно после того, как импорт из Австралии был остановлен в начале октября.

В сентябре Китай импортировал 6,72 миллиона тонн коксующегося угля, что на 15,6% меньше, чем 7,96 миллиона тонн в том же месяце 2019 года, и на 6,3% меньше, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным таможни, импорт коксующегося угля в сентябре составил 4,2 миллиарда юаней (631 миллион долларов), что на 45,1% меньше в годовом исчислении и на 20,2% меньше в месячном исчислении.

Индекс Fastmarkets для каменного коксующегося угля высшего качества в сентябре составил в среднем 130,26 долларов за тонну, что на 20,1% меньше, чем 163,09 доллара за тонну годом ранее, но вырос на 12,9% с 115,37 доллара за тонну в прошлом месяце.

В начале октября сталелитейные заводы в Китае получили официальное устное уведомление о прекращении импорта австралийского угля, что привело к падению цен на морской коксующийся уголь, особенно на твердый коксующийся уголь премиум-класса.

Индекс Fastmarkets для каменного коксующегося угля высшего качества, fob Australia, 23 октября составлял 113,25 доллара за тонну, что на 21,30 доллара за тонну ниже 134,55 доллара за тонну 1 октября.

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