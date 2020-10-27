Ученые заявили, что этой зимой вспышки коронавируса усилятся

CentralAsia (CA) - В Северное полушарие уже приходит зима, и ученые предупреждают, что вспышки коронавируса скорее всего наверняка будут усиливаться, особенно там, где распространение вируса не взято под контроль, пишет один из известных британских журналов Nature.

«У этого вируса еще будет пора расцвета. Впереди нас ждут отрезвляющие и очень трудные месяцы», - заявил микробиолог из калифорнийского Стэнфордского университета Дэвид Релман.

Инфекции, вызываемые вирусами-возбудителями болезней дыхательных путей, включая грипп и некоторые коронавирусные заболевания, усиливаются зимой и ослабевают летом. Ученые говорят, что пока еще рано делать выводы о том, станет или нет SARS-CoV-2 сезонным вирусом. Но появляется все больше свидетельств, что небольшой сезонный эффект может способствовать усилению вспышек в зимнее время. Основой для таких выводов служат знания о том, как распространяется вирус и как ведут себя люди в холодные месяцы.

Люди зимой чаще общаются внутри помещений с плохой вентиляцией, а это увеличивает риск заражения, говорит математик Маурицио Сантильяна, работающий на медицинском факультете Гарвардского университета и создающий модели распространения болезней.

Но даже если и существует небольшой сезонный фактор, главной движущей силой распространения инфекции станет большое количество людей, которые подвержены заражению, говорит эпидемиолог Рэчел Бейкер, работающая в Принстонском университете в Нью-Джерси. Поэтому людям в таких местах не следует расслабляться перед началом лета

Сезонные тенденции в распространении вируса приводятся в действие множеством факторов, среди которых поведение людей и свойства вируса (некоторые вирусы не любят высокую температуру и влажность).

Лабораторные эксперименты показывают, что для коронавируса лучше холодная и сухая погода, и особенно отсутствие прямого солнечного света. Например, искусственное ультрафиолетовое излучение может блокировать активность частиц SARS-CoV-2 на поверхностях, особенно при высоких температурах около 40 градусов. Инфекционные вирусы быстрее ослабевают на поверхностях в более теплой и влажной окружающей среде. Зимой люди обычно поддерживают температуру в своих домах около 20 градусов, и воздух у них в домах сухой и хорошо вентилируемый, говорит Дилан Морри, работающий в Принстоне математическим биологом. «Зимой условия внутри помещения весьма благоприятны для устойчивого сохранения вируса», - добавил он.

Чтобы понять, существует ли сезонное усиление и ослабление тех или иных вирусных инфекций, ученые обычно изучают их распространение в конкретном месте, несколько раз в год и на протяжении многих лет. Но когда времени нет, они стараются исследовать сезонное распространение SARS-CoV-2, изучая уровни распространения заболевания в различных регионах мира.

13 октября была опубликована исследовательская работа, авторы которой изучили рост заражения SARS-CoV-2 в первые четыре месяца пандемии, то есть до того, как большинство стран ввело меры контроля. Ученые обнаружили, что быстрее всего заболеваемость росла там, где меньше ультрафиолетового света. Они сделали прогноз, что без какого-либо вмешательства заболеваемость будет выходить на пик зимой и снижаться летом. Зимой «риск увеличивается, но его можно существенно снизить за счет правильного индивидуального поведения», - говорит Кори Мероу эколог в Коннектикутском университете в Сторсе и соавтор этого исследования.

Однако эколог-экономист Франсуа Коэн из Барселонского университета рассказывает, что в начале пандемии тестирование проводилось в ограниченных количествах, и что оно до сих пор дает ненадежные результаты. А поэтому пока невозможно определить воздействие погоды на распространение вируса.

Бейкер пытается определить влияние климата на сезонное распространение вируса во время пандемии, используя данные о реагировании других коронавирусов на влажность. Она с коллегами смоделировала усиление и снижение инфекции в Нью-Йорке на протяжении нескольких лет без учета климатического фактора и с учетом такового, а также принимая во внимание различные уровни предохранительных мер. Ученые пришли к выводу, что небольшой климатический эффект может привести к существенной вспышке при смене времен года, если мерами контроля с трудом удается сдержать вирус. «Это может быть такое место, где климат способен многое изменить», — говорит Бейкер. Ее команда разместила результаты исследования в виде предварительной публикации на сервере medRxiv 10 сентября. Авторы полагают, что для снижения риска вспышек заболевания в зимний период могут понадобиться более строгие предохранительные меры.

Если коронавирус лучше выживает в условиях холода, и это уже понятно, то гораздо труднее разобраться с последствиями людского поведения во время эпидемии, говорит математический эпидемиолог Катлин О'Рейли, работающая в Лондонской школе гигиены и тропической медицины. «Грипп существует уже сотни лет, но мы до сих пор плохо понимаем его специфические механизмы. Скажем, не совсем ясно, почему пик заболевания приходится на зиму», - объясняет она.

Но даже если бы у ученых были более достоверные данные по SARS-CoV-2, то в начале эпидемии, когда значительная часть населения еще подвержена риску заболевания, они могут увидеть лишь небольшое или ничтожно малое количество сезонных факторов, говорит Релман.

Тем не менее, со временем такие факторы будут играть более важную роль в формировании сезонных трендов, поскольку иммунитет появится у большего количества людей. На это уйдет пять лет при естественном инфицировании или меньше, если людям начнут ставить прививки, отмечает Бейкер.

Появится ли вообще сезонная закономерность, и как она будет выглядеть? Это зависит от многих моментов, которые мы пока не понимаем. Во-первых, какова продолжительность иммунитета, во-вторых, как долго длится процесс выздоровления, и каковы шансы повторного инфицирования, говорит биолог Колин Карлсон, изучающий новые заболевания в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.