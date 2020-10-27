Монгольский политик критикует участника Формулы-1 за использования термина «монгол»

CentralAsia (MNG) - Один монгольский политик поставил под сомнение приверженность Red Bull инициативе Формулы-1 «We Race As One», сообщает grandpx.news.

После тренировочного поединка в Португалии Макс Ферстаппен выпустил по радио тираду ругательств в адрес Лэнса Стролла, назвав его «дебилом» и «монголом».

Ферстаппен еще не принес извинений за использование оскорблений, а после инцидента сказал, что это «не его проблема, если люди будут оскорблены такими замечаниями».

«Была ли вся команда проинформирована о вашей инициативе We Race As One?» - задалась вопросом Өнөрөө Жанчив (Unro Janchiv), посланник Монголии по культуре, в твите, адресованном Red Bull. «Макс Ферстаппен, должно быть, это пропустил». А теперь Mongol Identity — организация, которая борется за прекращение исторического злоупотребления термином «монгол», призвала Макса Ферстаппена принести публичные извинения. «Мы шокированы и разочарованы, узнав, что Формула-1 не решительно выступила против этого лейбла, несмотря на его историческую ценность, и мы обратимся к этому напрямую с руководящим органом», - добавила группа в своем открытом письме Ферстаппену.

В сообщениях СМИ после всплеска Ферстаппена Хельмут Марко заявил, что комментарии голландца «неприемлемы».

Макс Эмилиан Ферстаппен (Max Verstappen; родился 30 сентября 1997 года в Хасселте, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, бронзовый призёр Формулы-1 сезона 2019 года, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.

Макс — из автоспортивной семьи: его отец Йос с 1994 по 2003 год выступал в Формуле-1, мать Софи Кюмпен участвовала в турнирах по картингу в юношеском возрасте, а дядя Энтони и дед Пол соревновались в гонках GT.

Мать Ферстаппена бельгийка и сам он родился и вырос в Бельгии, Макс признаётся, что больше чувствует себя голландцем, поэтому выступает под нидерландской лицензией.

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