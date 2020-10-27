Жительница Туркменистана грозила сжечь себя и детей из-за невозможности прописаться

CentralAsia (TM) - Гражданка Туркменистана грозит сжечь себя и троих малолетних детей из-за невозможности прописаться в доме супруга, сообщают «Хроники Туркменистана».

Сохранившийся в Туркменистане институт прописки нарушает права граждан. Без нее нельзя найти жилье, работу, устроить ребенка в детский сад или в школу, и даже получить паспорт.

Как сообщается, Аннагозель Х. (1982 года рождения) была прописана в микрорайоне Парахат-1 г. Ашхабада. Работала медсестрой в одном из домов здоровья. В 2005 году вышла замуж за Гурбангельди Б. (1980 года рождения) и переехала жить к нему в этрап Махтумкули Балканского велаята.

Чтобы устроиться там на работу нужна местная прописка. Для этого Аннагозель выписалась из Ашхабада. Однако в этрапе ей дали лишь временную прописку на полгода. Позже продлили ее еще на год, но дальше без объяснения причин не стали продлевать.

Потеряв возможность трудоустройства, Аннагозель с мужем приехали в Ашхабад. Не имея столичной прописки они сняли квартиру в районе Шор-Гарадамак, где нелегально селятся трудовые мигранты, приехавшие из регионов. Семья жила, перебиваясь случайными заработками. Женщина родила троих детей. После полицейской облавы их выгнали из квартиры, а ее хозяина оштрафовали на 2300 манатов.

Семье пришлось вернуться в Балканский велаят, где получить прописку так и не удалось. Вопрос можно решить через посредников за $2000, однако таких денег у людей нет.

Муж устроился собирать гранаты за 25 манатов в день (7 долларов). За месяц он сможет заработать 750 манатов (более 200 долларов), однако это работа временная. Женщина находится в отчаянии и заявила, что готова сжечь себя вместе с детьми.