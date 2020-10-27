Перемещение транзитных грузов из РФ через КПП Алтанбулаг в Монголии может быть ограничено

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем заседании Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) было принято решение о новом порядке международных грузоперевозок через Монголию, который будет введен с 1 декабря 2020 года с целью предотвращения трансграничного заражения COVID-19.

В частности, грузовые автомобили и их водители, перевозящие грузы, следующие транзитом в Монголию, не будут допущены за пределы обозначенного пункта на контрольно-пропускном пункте Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ, и только уполномоченные пограничники будут проводить проверки транзитных грузов.

Решение было принято в связи с многочисленными случаями COVID-19, которые были выявлены в последнее время у людей, прибывающих из-за границы через пограничный пункт Алтанбулаг между Монголией и Россией, в том числе водителей грузовиков с транзитными грузами. На сегодняшний день подтверждено заражение COVID-19 у 28 водителей грузовиков.

В случае утверждения правительством новая процедура будет введена в действие до 1 декабря, чтобы у перевозчиков грузов было время реорганизовать свою деятельность.

Ожидается, что Кабмин обсудит это предложение ГЧК и примет более подробное решение 3 ноября, в среду.

Помимо пограничных пунктов Алтанбулаг, некоторые другие пункты пересечения границы считаются подверженными высокому риску передачи COVID-19, например, контрольно-пропускной пункт Цагааннуур в аймаке Баян-Өлгий. В связи с этим в ГЧК сообщили, что определенные ограничения на передвижение через пограничные пункты пропуска могут быть постепенно сняты в будущем.

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