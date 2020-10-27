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  27 октября 2020
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Узбекистан не будет повышать тарифы на электроэнергию в ближайшие два года

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев поручил сохранить тарифы на электроэнергию без изменений в 2021−2022 годы. Об этом сообщил председатель правления АО «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

«Главной задачей глава государства определил сохранение действующих тарифов на электроэнергию в 2021−2022 годы. Для осуществления данной инициативы президент поставил ряд задач перед каждой компанией, в том числе и перед АО «Региональными электрическими сетями». Отныне работы по модернизации и реконструкции предприятий будут выполнены не за счет повышения тарифов, а за счет снижения производственных затрат, то есть себестоимости», — сказал Улугбек Мустафоев.

Ранее сообщалось, что Мирзиёев 26 октября провел совещание, посвященное приоритетным задачам трансформации электроэнергетических предприятий. АО «Национальные электрические сети Узбекистана», «Региональные электрические сети», «Тепловые электрические станции» и «Узбекгидроэнерго» должны перейти на систему подготовки финансовой отчетности в соответствии с мировыми стандартами.

«Это станет важным фактором получения международного кредитного рейтинга, выпуска еврооблигаций в будущем. Исходя из этих целей, ответственным лицам поручено разработать трехлетнюю финансовую модель и бизнес-планы упомянутых четырех компаний», – отметили в пресс-службе главы государства.

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