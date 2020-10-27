[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нагорном Карабахе сменили министра обороны из-за ранения

CentralAsia (CA) -  Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что сменил министра обороны Карабаха, получившего рану в бою.

«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны - командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», - передает слова Арутюняна РИА Новости.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Стороны трижды договаривались о перемирии, последняя попытка прекратить огонь была предпринята с утра 26 октября.

Новости по теме:

print
  • Узбекистан не будет повышать тарифы на электроэнергию в ближайшие два года
  • В США утвердили судью Верховного суда
  • Чили отказалась от конституции Пиночета


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com