На двух сахарных заводах Узбекистана массово увольняют рабочих

CentralAsia (UZ) - На двух сахарных заводах, приостановивших свою деятельность в Узбекистане, – "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" – начались массовые увольнения рабочих, сообщает УзА.

По данным издания, освобождены от работы 130 человек. По их словам, до конца года на Ангренском и Хорезмском сахарных заводах планируется уволить почти всех специалистов.

Всего более двух тысяч человек на двух предприятиях рискуют потерять работу.

В июле текущего года руководство заводов выступило с совместным заявлением, в котором сообщило, что они возобновят свою работу после того, как решат вопрос нехватки сырья.

Также отмечалось, что заводы находились на грани банкротства из-за невозможности конкурировать с зарубежными импортерами и резкого падения спроса на продукцию.