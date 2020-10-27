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  27 октября 2020
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На двух сахарных заводах Узбекистана массово увольняют рабочих

CentralAsia (UZ) -  На двух сахарных заводах, приостановивших свою деятельность в Узбекистане, – "Ангрен Шакар" и "Хорезм Шакар" – начались массовые увольнения рабочих, сообщает УзА.

По данным издания, освобождены от работы 130 человек. По их словам, до конца года на Ангренском и Хорезмском сахарных заводах планируется уволить почти всех специалистов.

Всего более двух тысяч человек на двух предприятиях рискуют потерять работу.

В июле текущего года руководство заводов выступило с совместным заявлением, в котором сообщило, что они возобновят свою работу после того, как решат вопрос нехватки сырья.

Также отмечалось, что заводы находились на грани банкротства из-за невозможности конкурировать с зарубежными импортерами и резкого падения спроса на продукцию.

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