В России за сутки коронавирус выявлен у 16,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 372 (26,4%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 547 774 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 58,2 млн лабораторных исследований на COVID-19 в том числе 402 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 355,3 тыс. человек.





