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  27 октября 2020
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За сутки от коронавируса в России скончались 320 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 320 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 61 и Санкт-Петербурге – 47.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 26 589 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 547 774 человек, из них выздоровели — 1 158 940, под медицинским наблюдением остаются 355,3 тыс. пациентов.

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