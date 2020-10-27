За сутки от коронавируса в России скончались 320 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 320 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 61 и Санкт-Петербурге – 47.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 26 589 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 547 774 человек, из них выздоровели — 1 158 940, под медицинским наблюдением остаются 355,3 тыс. пациентов.