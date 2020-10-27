В России ужесточили карантинные меры

CentralAsia (CA) - Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала гражданам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах.



Соответствующее постановление вступает в силу с 28 октября.



В ведомстве отметили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Также запрещается зрелищно-развлекательные мероприятия и работа кафе с 23:00 до 06:00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции. Роспотребнадзор уточнил, что постановление о закрытии ночных клубов носит рекомендательный характер, решение будут принимать регионы. А масочный режим — обязателен.