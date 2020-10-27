[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин встретится с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин собирается встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, точных дат пока нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая... успокоится, они обязательно встретятся», - цитирует Пескова РИА Новости.

В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.

print
  • Чартерный рейс авиакомпании «Хунну эйр» из Будапешта доставил домой 90 граждан Монголии
  • В Узбекистане рост цен на мясо объяснили стоимостью кормов и сокращением импорта из Казахстана
  • В Самарканде скончался 49-летний главврач центра санэпидблагополучия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com