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  27 октября 2020
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В кафе Якутии граждан Узбекистана удерживали в трудовом рабстве

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы в Якутии проверяют факту, изложенные в публикациях интернет-ресурсов о трудовом рабстве, в котором находились гражданин Узбекистана и его супруга.

По данным СМИ, людей насильно удерживали в кафе торгового центра в поселке Нижний Бестях, что около Якутска, на другом берегу реки Лены, в Мегино-Кангаласского района республики. У мигрантов отобрали документы, самих людей избили, не выпускали из кафе, заставляли работать без оплаты.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Саха (Якутии) сообщили, что мужчину с супругой освободили представители некоего "общественного движения".

Теперь следователи устанавливают достоверность опубликованной информации и намерены дать правовую оценку действиям причастных к преступлению лиц, если всё подтвердиться. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В следственном ведомстве также подчеркнули, что ход проверки находится на контроле руководителя республиканского следственного управления СКР.

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