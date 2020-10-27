В кафе Якутии граждан Узбекистана удерживали в трудовом рабстве

- Узбекистан, происшествия
- 16:30, 27 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Правоохранительные органы в Якутии проверяют факту, изложенные в публикациях интернет-ресурсов о трудовом рабстве, в котором находились гражданин Узбекистана и его супруга.
По данным СМИ, людей насильно удерживали в кафе торгового центра в поселке Нижний Бестях, что около Якутска, на другом берегу реки Лены, в Мегино-Кангаласского района республики. У мигрантов отобрали документы, самих людей избили, не выпускали из кафе, заставляли работать без оплаты.
В пресс-службе СУ СК России по Республике Саха (Якутии) сообщили, что мужчину с супругой освободили представители некоего "общественного движения".
Теперь следователи устанавливают достоверность опубликованной информации и намерены дать правовую оценку действиям причастных к преступлению лиц, если всё подтвердиться. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В следственном ведомстве также подчеркнули, что ход проверки находится на контроле руководителя республиканского следственного управления СКР.