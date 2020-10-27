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  27 октября 2020
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25 миллионов сумов в сезон. Дыни помогают пережить коронавирусный кризис в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Коронавирусная пандемия обернулась для Узбекистана сокращением темпов экономического роста, но хотя бы немного смягчить этот удар помогают дыни, - говорится в репортаже Еuronews.

По оценкам министерства сельского хозяйства, экспорт тыквенных увеличился более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Жители Хорезма говорят о хорошем урожае, с которым они связывают надежды на будущее.

— Вкус наших дынь уникален, во многом благодаря тому, что климат в Хорезме сухой и ветреный. Кроме того, важно и то, что наша почва более соленая, чем где бы то ни было ещё.

— Я выращиваю дыни уже 25 лет. Это основной доход нашей семьи. В прошлом году мы заработали 25 миллионов сумов ($2,5 тысяч). Мы купили машину, построили дом и женили наших сыновей. Сколько мы заработаем в этом году, зависит от рынка.

По оценкам центробанка, только за первые месяцы пандемии экономика Узбекистана недополучила сотни миллионов долларов из-за сокращения экспорта. Как и в других странах, снижаются темпы роста ВВП, — впрочем, уже в следующем году Азиатский банк развития прогнозирует резкий скачок показателей узбекской экономики.

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