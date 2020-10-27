В Ашхабаде жители спешат провести свадьбы в ожидании полного локдауна

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде увеличилось количество массовых мероприятий из-за того, что жители ожидают ввода строгих карантинных мер в связи с эпидемией COVID-19. Об этом 26 октября сообщило издание «Хроника Туркменистана».

По столице ходят слухи о том, что с 1 ноября сообщение между регионами полностью закроют, школы, детсады и учреждения прекратят работу, а семейные праздники будут полностью запрещены. Источники turkmen.news сообщают, что в школах начали собирать email-адреса учеников. Жители Ашхабада полагают, что таким образом руководство школ готовится к дистанционной учебе.

В связи с этим, по данным источников «Хроники Туркменистана», горожане стараются провести семейные торжества, пока запреты еще не так строги. Во многих дворах установлены палатки, в которых собираются гости. Люди общаются без масок и не соблюдают нормы дистанцирования. Формально такие мероприятия нельзя проводить уже сейчас, но пока представители власти за взятки соглашаются не обращать на них внимания.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. Все предпринимаемые меры безопасности власти объясняют профилактикой завоза коронавируса. Однако в независимые СМИ регулярно попадает информация о заболевших и умерших.