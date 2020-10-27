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  27 октября 2020
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Ресторан туркменской кухни будет открыт в Анкаре

CentralAsia (TM) -  Ресторан туркменской кухни будет открыт в районе Кечиорен (Анкара). Об этом договорились при встрече посол Туркменистана в Турции Ишанкули Аманлыев, заместитель мэра Кечиорена (района Анкары) Сабиха Акдемир и директор по культуре и социальным вопросам Букет Пакер, сообщает сайт муниципалитета Кечиорен.

В ходе беседы стороны договорились активно развивать двусторонние связи. Турецкая делегация подчеркнула, что в районе Кечиорен учреждены два парка, названных в честь первого президента Туркменистана, высказавшись за необходимость продолжения и впредь тесных отношений с посольством Туркменистана.

Были обсуждены такие мероприятия, как проведение Дней туркменской культуры, всевозможных выставок, театрального обмена - уже после пандемии, а также возможность открытия проектов, демонстрирующих исконно-национальные ремесла Туркменистана.

Стороны пришли к договоренности, что в Турецком культурном центре «Эстергон» будет вновь открыт ресторан туркменской кухни.

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