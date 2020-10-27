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  27 октября 2020
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В Ашхабаде стартует Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2020»

CentralAsia (TM) -  28 октября в Ашхабаде стартует XXV Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана–2020» (OGT-2020), приуроченная к 25-й юбилейной годовщине постоянного Нейтралитета Туркменистана. По данным сайта конференции в форуме примут участие 64 нефтегазовые компании со всего мира.

Организаторами форума выступают Государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть» в партнерстве с хозяйственным обществом «Туркмен Форум» при поддержке британской компании GaffneyCline.

Конференция будет транслироваться в онлайн-режиме по всему миру посредством платформы Zoom Professional.

Участие в конференции позволит встретиться с 300+ специалистами и экспертами из более чем 70 стран, руководителями и представителями таких энергетических гигантов как Gazprom, Petronas, ENI, CNPC, Exxon Mobil, Dragon Oil, BR SOCAR, Vitol, Technip, LUKOIL, Total, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, BASF, IBM.

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