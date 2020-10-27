В аэропорту Катара нашли брошенного новорожденного младенца. Пассажирок раздели и обследовали

аэропорт Хамад

CentralAsia (CA) - 2 октября всем совершеннолетним женщинам, в том числе 13 гражданкам Австралии, вылетавшим рейсом компании Qatar Airways из Дохи в Сидней, приказали выйти из самолета и раздеться догола для медицинского освидетельствования.

Как сообщает ВВС, администрация аэропорта пыталась таким образом найти только что родившую женщину, поскольку в одном из туалетов был найден брошенный новорожденный младенец. Австралийские власти назвали действия администрации аэропорта «Хамад» в Дохе «неслыханнами и оскорбительными».

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что чрезвычайно обеспокоена сообщениями об инциденте в катарском аэропорту.