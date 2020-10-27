В Гуанчжоу открылось Генконсульство Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В городе Гуанчжоу 27 октября прошла официальная церемония открытия Генерального консульства Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Посол Узбекистана в КНР Бахтиёр Саидов отметил, что открытие Генконсульства придаст дополнительный толчок развитию многоплановых отношений между Республикой Узбекистан и КНР, прежде всего наращиванию практического сотрудничества во всех без исключения сферах, росту взаимного товарооборота между регионами Узбекистана и южными провинциями КНР.

Было отмечено, что, будучи крупным промышленным, финансовым и транспортным центром, город Гуанчжоу играет ключевую роль в развитии межрегиональных связей, укреплении сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, энергетика, транспортные коммуникации и другие.

В округ Генерального консульства входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хунань, Хайнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.

В рамках церемонии открытия состоялась презентация инвестиционного, экспортного и туристического потенциала Узбекистана, в ходе которой приняли участие представители Бюро коммерции, туризма, крупных компаний провинции Гуандун.