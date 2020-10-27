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  27 октября 2020
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В Самарканде скончался 49-летний главврач центра санэпидблагополучия

CentralAsia (UZ) -  Главный врач Самаркандского центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Пирмухаммад Махмудов скончался сегодня на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина смерти не озвучивается.

Пирмухаммад Махмудов родился в 1971 году в Кушрабадском районе Самаркандской области и в 1994 году окончил Ташкентский медицинский институт.

С 2004 года работает врачом-эпидемиологом, заместителем главного врача Самаркандского городского центра санэпиднадзора, а с 2018 года - главным врачом.

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