В Самарканде скончался 49-летний главврач центра санэпидблагополучия

CentralAsia (UZ) - Главный врач Самаркандского центра санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Пирмухаммад Махмудов скончался сегодня на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина смерти не озвучивается.

Пирмухаммад Махмудов родился в 1971 году в Кушрабадском районе Самаркандской области и в 1994 году окончил Ташкентский медицинский институт.

С 2004 года работает врачом-эпидемиологом, заместителем главного врача Самаркандского городского центра санэпиднадзора, а с 2018 года - главным врачом.