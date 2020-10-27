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  27 октября 2020
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Лукашенко призвал отчислять студентов, участвующих в протестах
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в протестах. Об этом он заявил сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

«Студенты, пришли учиться? Учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», - сказал Лукашенко.

Такую же схему он предложил и в отношении преподавателей, «которые гадко ведут себя в вузах».

Накануне в нескольких городах Беларуси прошли очередные акции протеста. На улицы вышло многочисленное количество студентов и пенсионеров.

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