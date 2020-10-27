В Узбекистане волонтёрам могут оплатить участие в исследовании вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Узбекским волонтерам, которые пройдут тестирование на китайскую вакцину от коронавируса, могут заплатить. Вакцина, испытания которой на третьем этапе планируется провести в Узбекистане, будет вводиться людям, не инфицированным этой болезнью. Об этом в интервью изданию «Дарьё» заявила член штаба по борьбе с коронавирусом Барно Одилова.

Ранее Министерство инновационного развития объявило, что третий этап клинических испытаний вакцины, производимой Китайской академией наук и Anhui ZhifeiLongcom Biopharmaceutical, пройдет в Узбекистане. Тестирование будет проводиться на добровольцах в возрасте от 18 лет и старше, а перед его началом представители КНР проведут несколько тренингов по разъяснению условий вакцинации.

По словам Барно Адиловой, процедура первой вакцинации одобрена специальной республиканской комиссией.

«В каждой стране есть свой график вакцинации», - сказал Адилова. Необходимо вакцинировать все население. В первую очередь вакцинируются люди, которые не инфицированы. Потому что у больных людей есть иммунитет. Нет необходимости делать прививки человеку с иммунитетом», - сказала Барно Адилова.

Вакцина, импортированная из Китая, сначала будет протестирована на добровольцах.

«Если у кого-либо из добровольцев возникнут какие-либо осложнения или побочные эффекты, они будут лечиться бесплатно. Также волонтерское участие может быть профинансировано», - добавила член штаба.

Ранее министр инновационного развития, академик Иброхим Абдурахманов в интервью «Узбекистану 24» заявил, что уровень безопасности китайской вакцины намного выше, чем у других аналогичных вакцин.

Ранее также сообщалось, что Узбекистан подал заявку в Российский фонд прямых инвестиций на получение 5000 доз вакцины Sputnik V. Фонд сообщил, что достиг соглашения с Laxisam о поставке 35 миллионов доз вакцины в Узбекистан.

По поручению президента Шавката Мирзиёева создана рабочая группа из ведущих ученых и опытных врачей для изучения способов закупки вакцины и вакцинации населения страны.