Товары на сумму 50 000 евро доставляются во Франкфурт чартерным рейсом из Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - День торговли Европейского союза (ЕС) проходит второй день под темой «Увеличение экспортных возможностей Монголии на европейский рынок». Согласно статистике, за последние три года объем экспорта продукции недобывающей промышленности вырос на 15 процентов. Финансируемый ЕС проект «Содействие торговле Монголии» («Trade Related Assistance for Mongolia»-TRAM), направленный на увеличение экспорта продукции, не связанной с добычей полезных ископаемых, вносит в него свой вклад.

Менеджер по маркетингу Монгольского центра информации и продвижения торговли в Европе (MITPC) в Берлине М.Золзаяа отметила, что центр был открыт в ноябре прошлого года в рамках проекта TRAM. Он направлен на поддержку государственной политики, помимо стимулирования деловой активности. В настоящее время чартерным рейсом 23 октября во Франкфурт было доставлено 2650 единиц продукции на сумму 50 000 евро от 22 предприятий, производящих изделия из кожи, шерсти и кашемира.

Эксперт проекта TRAM Карл Круг сказал: «У монгольских предприятий есть много возможностей выйти на европейский рынок. Особо хотелось бы выделить продукты, не относящиеся к горнодобывающей промышленности. Однако экспорт Монголии неразрывно связан с ее горнодобывающей промышленностью. Несмотря на то, что он сохраняет высокую сумму экспорта, это создает экономические риски. Поэтому жизненно важно диверсифицировать экспорт Монголии и проводить исследования по многочисленным видам продукции для экспорта на внешний рынок. Меньшее воздействие пандемии и отсутствие местной передачи являются выгодными для Монголии. Приятно видеть, что бизнес и производство в Монголии идут нормально. Пока негативные последствия пандемии высоки на мировых рынках. Многие предприятия закрываются в Японии, Корее и США из-за пандемии. Монгольским производителям необходимо использовать это время, когда бизнес находится в состоянии застоя из-за пандемии. Для них важно улучшить качество своей продукции и обеспечить хорошую подготовку разработки продукта для экспорта в зарубежные страны. У монгольских производителей есть возможности выйти на мировой рынок с более качественной продукцией и быстрее, когда пандемия утихнет. Большинство стран мира обращают на это внимание и проводят исследования».

Проект «GSP Hub» сегодня организует семинар, на котором будет представлена информация о содействии горизонтальному сотрудничеству между заинтересованными сторонами, расширении использования преференций GSP +, путем определения маршрутов для диверсификации экспорта, поощрения европейских компаний к увеличению импорта из Монголии и продвижения международных стандартов устойчивости.

В мероприятии принимают участие более 200 делегатов от субъектов хозяйствования и частного сектора, создавших цепочку создания добавленной стоимости кластера.

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