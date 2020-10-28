Elixir Energy ускоряет исследования метана в Монголии

CentralAsia (MNG) - Elixir Energy наращивает объемы работ в рамках полностью принадлежащего ей контракта о разделе добычи метана из угольных пластов Номгон IX в Монголии. Компания наняла своего монгольского бурового подрядчика Erdenedrilling для ввода второй буровой установки для работы на пластовой скважине Хөтөл 1S, бурение которой запланировано на завтра.

Дыра выходит из суббассейна Номгон, и компания заявила, что потенциально может определить либо новый суббассейн, либо расширение суббассейна Номгон. В настоящее время ведется предварительное планирование, чтобы в ближайшие месяцы было пробурено больше отверстий в характеристиках.

Между тем, пластовая скважина Номгон 5S столкнулась с несколькими проблемами и будет повторно пробурена немедленно к северу от ее первоначального местоположения. Elixir утверждает, что это обойдется компании с небольшими затратами, поскольку контракт на бурение исчисляется из расчета на метр.

Дальнейший анализ проводится на керне Номгон-2, результаты анализа адсорбции газа должны быть представлены в следующем месяце. Управляющий директор Нил Янг сказал, что компания довольна тем, как продвигается ее программа на 2020 год в Номгон IX CBM PSC.

«Наша программа на 2020 год в Монголии успешно продолжается, и мы рады, что договорились с Erdenedrilling о вводе еще одной буровой установки для разведки в новой части зоны PSC. Наша программа оценки в суббассейне Номгон продолжает давать отличные результаты, и мы с нетерпением ждем дополнительной информации из отложенной скважины Номгон 5S, которая все еще продолжается», - заявил Нил. «Наши сейсморазведочные работы доказывают свою продуктивность, поскольку мы продолжаем добавлять новые объекты для бурения, которые (в случае успеха) пополнят наш инвентарь суббассейнов, несущих CSG, через PSC», - добавил он.

Наконец, интерпретация сейсмических данных 2D из программы 2019 года и недавно полученного набора данных повышает уверенность компании в нескольких новых объектах бурения.

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